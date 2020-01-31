В Санкт-Петербурге при обрушении стадиона погиб рабочий
Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" произошла трагедия.
Один из рабочих, который подрезал тяжи, во время крушения стадиона не успел запрыгнуть в люльку крана и оказался под завалами.
Сообщается, что рухнули 80 процентов стен сооружения. На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками.
Руины СКК. pic.twitter.com/1HHIPWLTxF— YURII (@for_ura80) January 31, 2020
Стоит отметить, что на площади перед СКК было чествование игроков "Зенита", когда они стали чемпионами России в 2007 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15