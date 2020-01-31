В Санкт-Петербурге при обрушении стадиона погиб рабочий

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В Санкт-Петербурге при обрушении стадиона погиб рабочий

Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" произошла трагедия.

Один из рабочих, который подрезал тяжи, во время крушения стадиона не успел запрыгнуть в люльку крана и оказался под завалами.

Сообщается, что рухнули 80 процентов стен сооружения. На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками.

Стоит отметить, что на площади перед СКК было чествование игроков "Зенита", когда они стали чемпионами России в 2007 году.

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