В Санкт-Петербурге пропал фанат "Спартака"

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В Санкт-Петербурге пропал фанат "Спартака"

СМИ узнали о пропаже в Санкт-Петербурге болельщика "Спартака", который ранее был задержан за демонстрацию баннера "фанат не преступник".

По информации телеграм-канала "Мутко против", полиция должна была отпустить мужчину, однако после подписания необходимых документов его увели в неизвестном направлении.

Два других фаната "Спартака", задержанных вместе с пропавшим, были отправлены в суд и утратили связь с товарищем. 

Напомним, что в среду "Спартак" играл на выезде с "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 1:3.

Не пропустите: Комментатор Шмурнов жестко отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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