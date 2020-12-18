В Санкт-Петербурге пропал фанат "Спартака"

СМИ узнали о пропаже в Санкт-Петербурге болельщика "Спартака", который ранее был задержан за демонстрацию баннера "фанат не преступник".

По информации телеграм-канала "Мутко против", полиция должна была отпустить мужчину, однако после подписания необходимых документов его увели в неизвестном направлении.

Два других фаната "Спартака", задержанных вместе с пропавшим, были отправлены в суд и утратили связь с товарищем.

Напомним, что в среду "Спартак" играл на выезде с "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 1:3.

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