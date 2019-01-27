В Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку братьев Кокориных

В инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появилось сообщение о том, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку форварда, а также его брата Кирилла, которые в данный момент содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка".

"Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!" – сообщает инстаграм Кокорина.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили троих человек в центре Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.

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