В Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку братьев Кокориных

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

В Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку братьев Кокориных

В инстаграме нападающего "Зенита" Александра Кокорина появилось сообщение о том, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку форварда, а также его брата Кирилла, которые в данный момент содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка".

"Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербурге будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне! Ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!" – сообщает инстаграм Кокорина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы НЕ ПОБЕДИМЫ! #СашаМыСТобой #Кокоринцы Место сбора подписей: Санкт-Петербург, Невский проспект д.54(Кофейня#1) ; Так же подписать Петицию в поддержку наших ребят можно будет на Московском, Ладожском, Балтийском,Финляндском и Витебском вокзалах с 10:00 до 20:00 у входа на вокзалы у наших #Кокоринцев (их ни с кем не перепутайте!) По всем вопросам пишем в директ: @shumilin_charming

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили троих человек в центре Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.

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