В Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего "Зенита" Макасина
В Санкт-Петербурге сгорел автомобиль KIA, принадлежавший заводящему фанатского объединения "Зенита" Александру Румянцеву (Макасин).
"Около 4 часов утра у меня сработал брелок сигнализации. Я выбежал из дома и увидел, как моя машина горела. Сосед сказал, что накануне пожара видел двух мужчин возле машины. Сгорел мой свадебный подарок. И это печально, так как у меня нет КАСКО", - заявил Макасин.
Отмечается, что в декабре 2019 года на YouTube вышел выпуск шоу "КраСавы", в котором Макасин обсуждал притеснение фанатов в России. Ранее видео было удалено.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15