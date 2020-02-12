В Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего "Зенита" Макасина

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В Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего "Зенита" Макасина

В Санкт-Петербурге сгорел автомобиль KIA, принадлежавший заводящему фанатского объединения "Зенита" Александру Румянцеву (Макасин).

"Около 4 часов утра у меня сработал брелок сигнализации. Я выбежал из дома и увидел, как моя машина горела. Сосед сказал, что накануне пожара видел двух мужчин возле машины. Сгорел мой свадебный подарок. И это печально, так как у меня нет КАСКО", - заявил Макасин.

Отмечается, что в декабре 2019 года на YouTube вышел выпуск шоу "КраСавы", в котором Макасин обсуждал притеснение фанатов в России. Ранее видео было удалено.

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