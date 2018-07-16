В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки, сообщают российские СМИ.

Власти города сообщили, что пропажа была обнаружена 15 июля, в день финала мундиаля.

Стоит отметить, что высота фигуры составляет 1,8 метра, вес - несколько десятков килограммов, а стоимость - 348 тысяч рублей.

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