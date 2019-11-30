В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака"

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В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака"

Во время матча 18-го тура молодёжного первенства России между "Зенитом" и "Спартаком" прямо на трибуне задержали несколько фанатов "красно-белых".

Сообщается, что речь идёт о 6 болельщиках, которые скандировали матерные кричалки в адрес форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, что игра основных команд состоится завтра, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени. 

Впервые фанаты оскорбили Дзюбу на матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино - Россия, затем аналогичный инцидент произошёл в ходе встречи "Урал" - "Спартак".

Не пропустите: Головин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес Дзюбы. | http://soccernews.ru
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