В Санкт-Петербурге задержаны оскорблявшие Дзюбу фанаты "Спартака"

Во время матча 18-го тура молодёжного первенства России между "Зенитом" и "Спартаком" прямо на трибуне задержали несколько фанатов "красно-белых".

Сообщается, что речь идёт о 6 болельщиках, которые скандировали матерные кричалки в адрес форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, что игра основных команд состоится завтра, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.

Впервые фанаты оскорбили Дзюбу на матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино - Россия, затем аналогичный инцидент произошёл в ходе встречи "Урал" - "Спартак".

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