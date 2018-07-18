В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Черчесовым



В Санкт-Петербурге закрасили желтым цветом испорченное граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают российские СМИ.

Напомним, что несколько дней назад вандалы испортили портрет тренера, дописав на его фоне: "Почему мундиаль в гомофобской стране?".

В итоге картина была полностью закрашена желтым.

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