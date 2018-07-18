В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Черчесовым

Теги станислав черчесовроссия

В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Черчесовым
В Санкт-Петербурге закрасили желтым цветом испорченное граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают российские СМИ.

Напомним, что несколько дней назад вандалы испортили портрет тренера, дописав на его фоне: "Почему мундиаль в гомофобской стране?". 

В итоге картина была полностью закрашена желтым.

Не пропустите: Черчесова, Акинфеева и Дзюбу изобразят на граффити в центре Москвы. | http://soccernews.ru

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