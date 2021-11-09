В "Сассуоло" отреагировали на новость об обмене Миранчука на Бога

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси отрицает, что клуб может обменять вингера Жереми Бога на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявил Росси.

Ранее сообщалось, что в подписании 26-летнего россиянина заинтересованы "Сассуоло", "Торино" и "Сампдория".

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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