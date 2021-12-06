В "Сассуоло" отреагировали на новость об обмене Миранчука на Бога

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал слухи, согласно которым клуб может обменять вингера Жереми Бога на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Это новости жёлтых газет. Мы не ведём никаких переговоров с "Аталантой". Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро", - сказал Росси.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 9 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость россиянина - 13,5 миллиона евро. Бога Transfermarkt оценивает в 20 миллионов.

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