В "Сассуоло" отреагировали на новость об обмене Миранчука на Бога

Теги сассуоложереми богаалексей миранчукаталанта

В "Сассуоло" отреагировали на новость об обмене Миранчука на Бога

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал слухи, согласно которым клуб может обменять вингера Жереми Бога на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Это новости жёлтых газет. Мы не ведём никаких переговоров с "Аталантой". Интересен ли нам Миранчук? Наберитесь терпения, трансферное окно совсем скоро", - сказал Росси.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 9 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость россиянина - 13,5 миллиона евро. Бога Transfermarkt оценивает в 20 миллионов.

Не пропустите: Антон Миранчук посоветовал брату перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Депай может покинуть "Барселону"

Депай может покинуть "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов