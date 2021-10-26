В "Сассуоло" прокомментировали информация о возможном переходе Миранчука

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал информацию о возможной аренде российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественным игроками, но информация по Миранчуку - обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков еще не рассматривался. Но кто знает, какая ситуация будет зимой. Мы всегда заинтересованы в хороших игроках", - приводит слова Росси Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" семь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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