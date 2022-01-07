В "Саутгемптоне" определились с будущим 40-летнего Кабальеро

Фото сайт "Саутгемптона"

"Саутгемптон" решил продлить контракт с голкипером Вилли Кабальеро, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.

Напомним, что в начале декабря "святые" подписали с 40-летним аргентинцем месячный договор.

На счету Кабальеро 2 матча в составе "Саутгемптона" и 5 пропущенных голов.

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