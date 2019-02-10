В "Саутгемптоне" приняли жесткое решение по фанатам, которые насмехались на смертью Салы
"Саутгемптон" запретил посещать домашние матчи фанатам, которые насмехались над гибелью аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, руками изображая самолет во время матча.
"Мы подтверждаем, что два фаната находятся в полиции. Мы сотрудничаем с полицией с целью выявления лиц, которые будут уличены в подобном поведении. Такое недопустимо в футболе и на нашем стадионе. Мы запретим доступ на стадион всем фанатам, которые будут вести себя так", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что 28-летний Сала погиб в авиакатастрофе во время перелета из Нанта в Кардифф.
Не пропустите: "Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11