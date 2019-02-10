В "Саутгемптоне" приняли жесткое решение по фанатам, которые насмехались на смертью Салы

Теги саутгемптонкардифф ситиэмилиано сала

В "Саутгемптоне" приняли жесткое решение по фанатам, которые насмехались на смертью Салы

"Саутгемптон" запретил посещать домашние матчи фанатам, которые насмехались над гибелью аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, руками изображая самолет во время матча.

"Мы подтверждаем, что два фаната находятся в полиции. Мы сотрудничаем с полицией с целью выявления лиц, которые будут уличены в подобном поведении. Такое недопустимо в футболе и на нашем стадионе. Мы запретим доступ на стадион всем фанатам, которые будут вести себя так", - говорится в заявлении клуба. 

Напомним, что 28-летний Сала погиб в авиакатастрофе во время перелета из Нанта в Кардифф.

Не пропустите: "Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале. | http://soccernews.ru

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