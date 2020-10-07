В сборной Аргентины выявлен случай заражения коронавирусом
Форвард сборной Аргентины Эдуардо Сальвио заразился коронавирусом и не поможет команде в октябре. Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, футболист проведет две недели на карантине и пропустит два матча национальной команды.
8-го аргентинцы сыграют с Эквадором, а 13-го встретятся на выезде с Боливией.
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