В сборной Аргентины выявлен случай заражения коронавирусом

Форвард сборной Аргентины Эдуардо Сальвио заразился коронавирусом и не поможет команде в октябре. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, футболист проведет две недели на карантине и пропустит два матча национальной команды.

8-го аргентинцы сыграют с Эквадором, а 13-го встретятся на выезде с Боливией.

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