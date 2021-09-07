В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией

Фото твиттер сборной Аргентины

Globo Esporte узнал новые подробности скандала, связанного с отменой матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

По информации источника, в расположении "альбиселесте" знали о требовании исключить из заявки четырёх футболистов, выступающих в АПЛ, однако проигнорировали его.

Сообщается, что бразильский Минздрав официально уведомил аргентинскую сторону о запрете на участие в игре Эмилиано Мартинеса, Кристиана Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндии за 50 минут до стартового свистка.

В итоге трое из вышеуказанных игроков вышли на поле с первых минут, и их пытались задержать прямо на газоне, что привело к досрочному завершению встречи.

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