В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией

Теги бразилияаргентина

В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией

Фото твиттер сборной Аргентины

Globo Esporte узнал новые подробности скандала, связанного с отменой матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

По информации источника, в расположении "альбиселесте" знали о требовании исключить из заявки четырёх футболистов, выступающих в АПЛ, однако проигнорировали его.

Сообщается, что бразильский Минздрав официально уведомил аргентинскую сторону о запрете на участие в игре Эмилиано МартинесаКристиана РомероДжованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндии за 50 минут до стартового свистка.

В итоге трое из вышеуказанных игроков вышли на поле с первых минут, и их пытались задержать прямо на газоне, что привело к досрочному завершению встречи.

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