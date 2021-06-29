В сборной Бельгии рассказали о травмах Де Брюйне и Азара
Фото: твиттер сборной Бельгии
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился подробностями травм хавбека Кевина Де Брюйне и вингера Эдена Азара.
"Турнир для них не окончен. Они избежали серьезных структурных травм. Однако необходимо посмотреть на реакцию их организмов в ближайшие сутки. Оба игрока могут быть готовы сыграть против Италии. Пока новости хорошие, однако нужно следить за их состоянием каждый день", - приводит слова Мартинеса RTBF.
Напомним, что оба футболиста травмировались в игре 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0). Де Брюйне повредил голеностоп, а у Азара мышечная травма.
Матч 1/4 финала против Италии пройдет 2 июля.
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|М
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|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
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