В сборной Бельгии рассказали о травмах Де Брюйне и Азара

Фото: твиттер сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился подробностями травм хавбека Кевина Де Брюйне и вингера Эдена Азара.

"Турнир для них не окончен. Они избежали серьезных структурных травм. Однако необходимо посмотреть на реакцию их организмов в ближайшие сутки. Оба игрока могут быть готовы сыграть против Италии. Пока новости хорошие, однако нужно следить за их состоянием каждый день", - приводит слова Мартинеса RTBF.

Напомним, что оба футболиста травмировались в игре 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0). Де Брюйне повредил голеностоп, а у Азара мышечная травма.

Матч 1/4 финала против Италии пройдет 2 июля.

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