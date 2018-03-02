В сборной Бразилии дали прогноз по возвращению Неймара на поле
Тренер по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсереджян уверен в том, что форвард ПСЖ Неймар сможет сыграть на ЧМ-2018.
"Уверен, что Неймар восстановится к первому матчу Чемпионата Мира. Во-первых, он атлет, который заботится о себе. Каждый день о нём заботятся физиотерапевт и тренер по физподготовке. Во-вторых, Неймар не набирает вес, у него нет с этим проблем. В-третьих, он молод и полон желания играть, он любит футбол. Все эти факторы значительно облегчают процесс подготовки к Чемпионату Мира. Могу сказать, что у него достаточно времени, чтобы быть готовым к первому матчу", - сказал он.
Напомним, что Неймар получил перелом пятой плюсневой кости в матче чемпионата с "Марселем". Форвард пропустит около трёх месяцев.
В первом матче ЧМ-2018 Бразилия сыграет с командой Швейцарии. Игра пройдет 17 июня в Ростове-на-Дону.
Читайте: Руководство ПСЖ вступило в конфликт с Неймаром | http://soccernews.ru
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