В сборной Бразилии дали прогноз по возвращению Неймара на поле

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В сборной Бразилии дали прогноз по возвращению Неймара на полеТренер по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсереджян уверен в том, что форвард ПСЖ Неймар сможет сыграть на ЧМ-2018.

"Уверен, что Неймар восстановится к первому матчу Чемпионата Мира. Во-первых, он атлет, который заботится о себе. Каждый день о нём заботятся физиотерапевт и тренер по физподготовке. Во-вторых, Неймар не набирает вес, у него нет с этим проблем. В-третьих, он молод и полон желания играть, он любит футбол. Все эти факторы значительно облегчают процесс подготовки к Чемпионату Мира. Могу сказать, что у него достаточно времени, чтобы быть готовым к первому матчу", - сказал он.

Напомним, что Неймар получил перелом пятой плюсневой кости в матче чемпионата с "Марселем". Форвард пропустит около трёх месяцев.

В первом матче ЧМ-2018 Бразилия сыграет с командой Швейцарии. Игра пройдет 17 июня в Ростове-на-Дону.

Читайте: Руководство ПСЖ вступило в конфликт с Неймаром  | http://soccernews.ru

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