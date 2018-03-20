В сборной Бразилии довольны темпами восстановления Неймара

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар рассказал о процессе восстановления после травмы форварда своей команды Неймара.

"Он находится в руках врачей ПСЖ. Доктор сборной Родриго Ласмар также следит за ситуацией, он уже посещал дом Неймара, после чего, сделав выводы, остался очень доволен темпами его восстановления. Он уже начал делать упражнения для укрепления своих рук. Я также говорил с ним и заметил, что он пребывает в хорошем настроении и заинтересован в скорейшем восстановлением. Будем надеяться, что он быстро поправится и будет доступен тренеру перед Чемпионатом Мира ", - цитирует Гаспара Le 10 Sport.

Напомним, в ПСЖ опровергли информацию о требованиях Неймара. | soccernews.ru