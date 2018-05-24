В сборной Бразилии рассказали о процессе восстановления Неймара

Тренер сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджан рассказал о процессе восстановления ведущего форварда команды Неймара.

"Неймар очень хорошо восстанавливается. Сложно оценивать это в процентах, всегда хочется совершенствоваться. Мы не знаем, к какому состоянию он придёт, но могу сказать, что его восстановление проходит быстрее ожидаемого" - цитирует Масхереджана AS.

Напомним, что из-за травмы ноги Неймар не играет с февраля. Накануне сообщалось, что 26-летний нападающий уже вернулся к полноценным тренировкам. | http://soccernews.ru