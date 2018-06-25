В сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха

В сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе из команды ведущего вингера Мохамеда Салаха из-за встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими партнёрами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его твиттере" - сказал руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил.

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