В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими

1 Теги франциякилиан мбаппеоливье жиру

В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающимиФото: инстаграм Мбаппе

Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Оливье Жиру произошел конфликт.

После товарищеской игры против Болгарии (3:0) Жиру в интервью пожаловался на то, что ему мало пасуют. Однако Мбаппе принял эти высказывания на свой счет, за что разозлился на Жиру.

По сведениям RMC Sport, Мбаппе замкнулся в себе и весь день делал недовольный вид. Жиру побеседовал с игроком и объяснил, что во время интервью говорил не о нем.

Однако поведение Мбаппе после разговора не изменилось. В ситуацию вмешался наставник сборной Дидье Дешам, но даже это не помогло. Также не помогло то, что во время тренировки Жиру отдавал передачи Мбаппе, а после тренировки даже обнял.

Читайте также: Гризманн и Бензема занимались индивидуально из-за легких повреждений. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Не пасуют??.. Хе... Как я и говорил - растет очередной гелевый... Это и не мудрено - он сам говорил, что в детстве ему нравился нынешний туринский гелевый... Вы на "правильном" пути, ребята... Хе-хе-хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Календарь матчей Евро-2020: полное расписание

Календарь матчей Евро-2020: полное расписание

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов