В сборной Франции накануне Евро-2020 произошел конфликт между нападающими
Фото: инстаграм Мбаппе
Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Оливье Жиру произошел конфликт.
После товарищеской игры против Болгарии (3:0) Жиру в интервью пожаловался на то, что ему мало пасуют. Однако Мбаппе принял эти высказывания на свой счет, за что разозлился на Жиру.
По сведениям RMC Sport, Мбаппе замкнулся в себе и весь день делал недовольный вид. Жиру побеседовал с игроком и объяснил, что во время интервью говорил не о нем.
Однако поведение Мбаппе после разговора не изменилось. В ситуацию вмешался наставник сборной Дидье Дешам, но даже это не помогло. Также не помогло то, что во время тренировки Жиру отдавал передачи Мбаппе, а после тренировки даже обнял.
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