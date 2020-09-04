В сборной Франции зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Вратарь "Марселя" и сборной Франции Стив Манданда заразился коронавирусом.

35-летний футболист сдал два теста на COVID-19 и оба оказались положительными.

В связи с этим голкипер покинул расположение национальной команды - он пропустит матчи Лиги Наций против Швеции и Хорватии.

Ранее коронавирус был обнаружен у трёх французских полузащитников - Уссама Ауара, Поля Погба и Танги Ндомбеле.

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