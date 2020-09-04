В сборной Франции зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

1 Теги марсельфранциястив мандандакоронавирус

В сборной Франции зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Вратарь "Марселя" и сборной Франции Стив Манданда заразился коронавирусом.

35-летний футболист сдал два теста на COVID-19 и оба оказались положительными.

В связи с этим голкипер покинул расположение национальной команды - он пропустит матчи Лиги Наций против Швеции и Хорватии.

Ранее коронавирус был обнаружен у трёх французских полузащитников - Уссама Ауара, Поля Погба и Танги Ндомбеле.

Не пропустите: Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

susannazujkowa

Бесплатные секс знакомства в твоём городе - Девушки Хотят секса и ждут предложений, не упусти свой шанс ---- https://blu.vn/sexbaza

Ответить

главное

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов