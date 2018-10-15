В сборной Германии определились с будущим Лева

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сохранит должность независимо от исхода матча Лиги наций против Франции.

Напомним, что встреча пройдет 16 октября.

В Немецком футбольном союзе заявили, что у Лева было мало времени на подготовку к матчу с Голландией (0:3).

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