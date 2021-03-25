В сборной Германии отменили тренировку из-за коронавируса

Фото: Твиттер @DFB_Team_EN

В сборной Германии выявили случай заражения коронавирусом. По информации Bild 24 марта хавбек "Боруссии" из Менхенгладбаха Йонас Хофманн провел общую тренировку с партнерами по команде, а сегодня, 25 марта сдал положительный тест на COVID-19.

По этой причине была экстренно отменена утренняя тренировка перед игрой квалификации ЧМ-2022 с Исландией. Игроки немецкой сборной ожидают развития событий в номерах отеля.

Пока неясно, станет ли этот случай заражения причиной для отмены или переноса матча.

Напомним, игра первого тура отборочного этапа на Чемпионат Мира 2022 в Катаре между Германией и Исландией намечена на 25 марта и должна начаться в 22:45 по московскому времени.