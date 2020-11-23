В сборной Германии сделали заявление о будущем Йоахима Лева

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В сборной Германии сделали заявление о будущем Йоахима Лева

Пресс-служба немецкого футбольного союза (DFB) сообщила, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сохранит свой пост, несмотря на поражение от Испании со счетом 0:6 и невыход команды в полуфинал Лиги наций.

"Лев получит время и возможность, чтобы разобраться с ситуацией в команде, проанализировать причины поражения от Испании. 4 декабря состоится заседание президиума DFB, на котором генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф сделает доклад о состоянии национальной команды", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Немецкого футбольного союза.

60-летний Лев тренирует сборной Германии с 2006 года. Под его руководством немцы становились чемпионами мира в 2014 году, а также дошли до финала чемпионата Европы-2008.

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