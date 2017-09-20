В сборной Испании рассчитывают на Диего Косту, но только, если тот будет играть

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги разочарован ситуацией, в которую попал нападающий Диего Коста в "Челси".

Наставник в интервью испанской прессе отметил, что рассчитывает на форварда, но только, если тот будет играть за клуб. Тогда как сейчас Коста даже не тренируется с первой командой "Челси".

"Мы не злимся на Косту или "Челси", это очень сложная ситуация. Однако из-за неё Диего не был готов играть в последних матча и мы надеемся, что ситуация решится как можно быстрее", - сказал Лопетеги.

Напомним, Диего Коста провёл за Испанию 16 игр, забил 6 голов.

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