В сборной Испании зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

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В сборной Испании зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Фото: инстаграм Диего Льоренте/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании Диего Льоренте заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной команды.

В связи с этим футболист уйдет на самоизоляцию и может пропустить чемпионат Европы. Ранее коронавирус был обнаружен у полузащитника Серхио Бускетса. Из-за этого испанцы вынуждены были сыграть молодежным составом в товарищеском матче против Литвы (4:0).

Сборная Испании стартует на Евро-2020 матчем с командой Швеции (14 июня). Также испанцам предстоят поединки с Польшей (19 июня) и Словакией (23 июня).

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