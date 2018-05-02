В сборной Италии Манчини будет зарабатывать меньше, нежели в "Зенита"
В сборной Италии главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини будет зарабатывать меньше, нежели он получает в своем нынешнем клубе.
Так, по сведениям СЭ, контракт 53-летнего специалиста с Итальянской федерацией футбола будет рассчитан до лета 2020-го года. По нему он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год без учета всевозможных бонусов, что на 1 миллион евро меньше его нынешнего оклада. Соглашение с "Зенитом" будет расторгнуто по обоюдному согласию.
Напомним, в сети появилось фото формы "Зенита" на следующий сезон. | soccernews.ru
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