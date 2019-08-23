В сборной Китая могут появиться 9 натурализованных игроков

Китайская футбольная ассоциация планирует усилить национальную сборную страны натурализованными легионерами.

Как сообщает Xinhuanet, обсуждается возможность привлечения в команду 9 футболистов-иностранцев.

Первопроходцем уже стал бразилец Элкесон. 30-летний полузащитник получил китайский паспорт и новое имя - Аи Кесен.

В Поднебесной рассчитывают таким образом помочь сборной пробиться на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

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