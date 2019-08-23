В сборной Китая могут появиться 9 натурализованных игроков
Китайская футбольная ассоциация планирует усилить национальную сборную страны натурализованными легионерами.
Как сообщает Xinhuanet, обсуждается возможность привлечения в команду 9 футболистов-иностранцев.
Первопроходцем уже стал бразилец Элкесон. 30-летний полузащитник получил китайский паспорт и новое имя - Аи Кесен.
В Поднебесной рассчитывают таким образом помочь сборной пробиться на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.
Не пропустите: Хотите поиграть официальный матч на аэродроме или прокатиться на вертолете с пьяным пилотом? Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара
-
Лосано стал игроком "Наполи". Это рекордный трансфер в истории клуба
-
"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара
-
В субботу стартует чемпионат Италии! Вспоминаем 10 самых интересных переходов в клубы Серии "А"
-
Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей
Лента новостей
-
"Лацио" перехватил трансферную цель "Локомотива"
-
У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак
-
В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара
-
"Монако" договорился о покупке чилийского защитника
-
СМИ узнали, сколько "Лилль" заплатит "Баварии" за Санчеша
-
Лосано стал игроком "Наполи". Это рекордный трансфер в истории клуба
-
Тихонов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Брага"
-
Антон Миранчук: "Вижу себя в "Валенсии"
-
"Бешикташ" претендует на трансферную цель "Спартака"
-
"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара
-
1
В сборной Китая могут появиться 9 натурализованных игроков
-
В субботу стартует чемпионат Италии! Вспоминаем 10 самых интересных переходов в клубы Серии "А"
-
Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей
-
"Интер" и "Фиорентина" обменяются защитниками
-
"Рома" может арендовать форварда "Атлетико"
-
Окслейд-Чемберлен прокомментировал продление контракта с "Ливерпулем"
-
Чалов: "Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах остаётся Англия"
-
Эмери назвал двух игроков "Арсенала", которым нужно подыскать себе новый клуб
-
"Монако" нацелился на хавбека "Милана"
-
"Бешикташ" купил у "Тоттенхэма" французского вингера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|22
|58
|2
|Бейджин Гуоан
|23
|54
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|23
|53
|4
|Шандонг Луненг
|23
|37
|5
|Цзянсу Шунтиан
|23
|34
|6
|Хубеи Люйин
|23
|31
|7
|Далянь Ифан
|23
|31
|8
|Чонгцинь Лифан
|22
|29
|9
|Тянцзин Теда
|23
|29
|10
|Хенан Цзяние
|23
|27
|11
|Чангша Гинде
|23
|26
|12
|Шанхай Шенхуа
|22
|23
|13
|Хэбэй Чайна Форчун
|23
|23
|14
|Tianjin Quanjian
|23
|18
|15
|Шенджен Руби
|22
|18
|16
|Шаанси Чанба
|23
|12