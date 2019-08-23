В сборной Китая могут появиться 9 натурализованных игроков

1 Теги китай (кнр)

В сборной Китая могут появиться 9 натурализованных игроков

Китайская футбольная ассоциация планирует усилить национальную сборную страны натурализованными легионерами.

Как сообщает Xinhuanet, обсуждается возможность привлечения в команду 9 футболистов-иностранцев.

Первопроходцем уже стал бразилец Элкесон. 30-летний полузащитник получил китайский паспорт и новое имя - Аи Кесен.

В Поднебесной рассчитывают таким образом помочь сборной пробиться на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

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Mutaloff
Mutaloff

Команда Сборной Китая,в воротах-Ян Буффонг,номер 1,справа Ма Фернандег номер 2,в центре обороны-Ян Вертонгенг,номер 4,рядом с ним Ти Сильвинг,номер 3,слева в обороне Марселиниг,номер 12,в опорной зоне Де Йог-номер 6,2 полузащитник-Мил Савичи,номер 7,далее Ха Зи,номер 8,в атаке слева Ус Дем,номер 11,справа Га Бэ,номер 10 и на остие о великий Ка Де-номер 9.

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