В сборной Китая ввели запрет на татуировки

Фото инстаграм сборной Китая

Министерство спорта Китая внесло изменения в правила для игроков национальных сборных всех возрастов.

Теперь футболистам запрещено иметь татуировки на теле. Исключения возможны только в особых случаях при согласии всей команды.

Если у игрока уже есть тату, то его нужно свести. Делать новые рисунки строго запрещено.

Стоит отметить, что с 2018 года футболистов китайских сборных обязывали закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.

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