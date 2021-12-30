В сборной Китая ввели запрет на татуировки
Министерство спорта Китая внесло изменения в правила для игроков национальных сборных всех возрастов.
Теперь футболистам запрещено иметь татуировки на теле. Исключения возможны только в особых случаях при согласии всей команды.
Если у игрока уже есть тату, то его нужно свести. Делать новые рисунки строго запрещено.
Стоит отметить, что с 2018 года футболистов китайских сборных обязывали закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.
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