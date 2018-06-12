В сборной Мексики расхвалили базу в Новогорске

Глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария расхвалил базу в Новогорске, на которой мексиканцы обосновались на время ЧМ-2018.

По словам функционера, сборная Мексики готова к турниру.

"Вчера вечером я навестил команду. Все хорошо. В Новогорске созданы все условия, чтобы футболисты могли тренироваться и отдыхать. Мы проделали большую работу в этом цикле. Команда готова, но загадывать что-то на таких турнирах нельзя", - сказал он.

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