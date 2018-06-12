В сборной Мексики разобрались с игроками, которые развлекались с проститутками

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В сборной Мексики разобрались с игроками, которые развлекались с проституткамиГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио лично пообщался с игроками, которые устроили вечеринку с проститутками после товарищеского матча с Шотландией.

Наставник решил не критиковать своих подопечных.

"Мы прояснили ситуацию, это было полезно, потому что сами игроки изъявили инициативу. вижу сильную команду, мы многое обсудили. Не только это. Все люди могут делать и хорошее, и плохое. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за решения, которые принимаем.

Читайте: Футболисты сборной Мексики отпраздновали выход на ЧМ-2018 с проститутками | soccernews.ru

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