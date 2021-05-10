В сборной Нидерландов отреагировали на желание Роббена вернуться в национальную команду
Фото: инстаграм Арьена Роббена/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что он не собирается вызывать в национальную команду полузащитника "Гронингена" Арьена Роббена.
"Я рад, что Роббен вернулся в футбол. Но в последний раз он играл 90 минут больше двух лет назад. Нужно посмотреть на вещи реально. На данный момент я не планирую вызывать его в сборную. Возможно, он сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре", - приводит слова де Бура Voetbal International.
37-летний Роббен в нынешнем сезоне провел за "Гронинген" пять матчей и отдал две результативные передачи. Хавбек завершил карьеру в сборной Нидерландов в 2017 году.
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