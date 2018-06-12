В сборной Панамы рассказали о гостеприимстве россиян

Президент Панамской федерации футбола Педро Халуха рассказал о том, как игроки национальной команды чувствуют себя в Саранске, где они начали подготовку к Чемпионату Мира.

По словам функционера, игрокам здесь очень комфортно.

"Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск.



Для нас выход на Чемпионат Мира - это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом турнире", - сказал он.

Сборная Панамы сыграет в одной группе с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

Читайте: Головин попал на первую полосу авторитетного спортивного издания | soccernews.ru