В сборной Польши назвали диагноз Левандовски, который получил травму в сборной Польши

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал о состоянии нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, который получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с командой Италии (0:0).

"Роберт получил ушиб. У него гематома, поэтому слово "травма" является слишком громким в данной ситуации. Но повреждение Роберта болезненное. Врачи постараются поставить Левандовски на ноги к матчу с Боснией. Сроки восстановления составят несколько дней", — приводит слова Квятковски Polsat Sport.

В нынешнем сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" пять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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