В сборной Польши отреагировали на возможный перенос матча с Россией

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В сборной Польши отреагировали на возможный перенос матча с Россией

Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски поделился мнением о возможном переносе полуфинального стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой России на июнь.

"На данный момент мы не получали от ФИФА никакой информации по нашему стыковому матчу против России", - приводит слова Квятковски "Чемпионат".

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.  Причиной стала специальная операция России на территории Украины.

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