В сборной Польши прокомментировал информацию о переговорах с Шевченко
Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на сообщения СМИ о том, что польская федерация футбола ведет переговоры с украинским специалистом Андреем Шевченко о назначении его на пост главного тренера национальной команды.
Напомним, что вчера, 15 января, Шевченко уволили с поста главного тренера "Дженоа".
"Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером.
О его назначении будет объявлено на следующей неделе", – приводит слова Квятковски Sport24.
Сборная Польши с декабря находится без главного тренера после того, как португальский специалист Паулу Соуза принял предложение возглавить "Фламенго".
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