В сборной Польши прокомментировал информацию о переговорах с Шевченко

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В сборной Польши прокомментировал информацию о переговорах с Шевченко

Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на сообщения СМИ о том, что польская федерация футбола ведет переговоры с украинским специалистом Андреем Шевченко о назначении его на пост главного тренера национальной команды.

Напомним, что вчера, 15 января, Шевченко уволили с поста главного тренера "Дженоа".

"Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером.

О его назначении будет объявлено на следующей неделе", – приводит слова Квятковски Sport24.

Сборная Польши с декабря находится без главного тренера после того, как португальский специалист Паулу Соуза принял предложение возглавить "Фламенго".

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