В сборной России назвали новые требования для матча со Словакией

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В сборной России назвали новые требования для матча со СловакиейФото: Твиттер @TeamRussia 
Менеджер сборной России Евгений Савин назвал новые требования для въезда в Словакию, где 30 марта пройдет матч национальной команды, сообщает "Матч ТВ".

Функционер сообщил, что для того, чтобы попасть в Словакию, персонал и игроки сборной России должны будут использовать маски стандарта ffp2. Их необходимо будет закупать дополнительно, так как в наличии масок еще нет.

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений многие клубы не отпускали своих игроков за пределы стран ЕС. Для команд не из Евросоюза действуют более строгие меры.

Напомним, матч Словакия — Россия пройдет 30 марта и начнется в 21.45 по московскому времени.

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