В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом

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В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о двух проверках в расположении национальной команды.

Сначала всех игроков и тренеров проверили на коронавирус. По итогам тестирования зараженных не было выявлено. 

Также 10 футболистов российской сборной сдали допинг-пробы в рамках внесоревновательного контроля.

Команда готовится к финальному турниру Евро-2020 на сборе в австрийском Нойштифте.

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