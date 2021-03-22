В сборной России нет зараженных коронавирусом

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В сборной России нет зараженных коронавирусом

Фото телеграм-канал сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала результаты ПЦР-тестирования, которое проходили игроки и тренеры команды.

По итогам исследований не выявлено ни одного зараженного коронавирусной инфекцией. 

Таким образом, делегация российской сборной сможет в полном составе сегодня вылететь в Мальту на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что игра состоится в среду, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.

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