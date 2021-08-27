В сборной России объяснили ситуацию с Жирковым
Фото твиттер РПЛ
Глава пресс-службы сборной России Самвел Авакян сделал заявление о скандальной ситуации с защитником Юрием Жирковым.
Напомним, что 38-летнему футболисту запретили восстанавливаться после травмы бедра, полученной во время Евро-2020, на базе национальной команды в Новогорске.
"Что касается ситуации по Юрию Жиркову, то для начала нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех и подобный запрет, прежде всего, связан с "ковидным протоколом". Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды.
Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная. Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов Исполкома РФС, Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе. Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена", - рассказал Авакян.
Жирков выступал за сборную России с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола.
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