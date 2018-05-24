В сборной России отчитались о состоянии Смолова

В официальном твиттере сборной России опубликована информация о состоянии нападающего Фёдора Смолова.

"Форвард Фёдор Смолов тренируется в тренажерном зале по индивидуальной программе" - говорится в публикации.

Напомним, что 28-летний футболист во вторник получил повреждение колена на тренировке.

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