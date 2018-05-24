В сборной России отчитались о состоянии Смолова

Теги россияфедор смолов

В сборной России отчитались о состоянии Смолова

В официальном твиттере сборной России опубликована информация о состоянии нападающего Фёдора Смолова.

"Форвард Фёдор Смолов тренируется в тренажерном зале по индивидуальной программе" - говорится в публикации.

Напомним, что 28-летний футболист во вторник получил повреждение колена на тренировке. 

Не пропустите: Назван диагноз Смолова и предварительные сроки восстановления. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов