В сборной России отреагировали на возвращение Смолова к тренировкам с "Сельтой"

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В сборной России отреагировали на возвращение Смолова к тренировкам с "Сельтой"

Пресс-служба сборной России прокомментировала возвращение российского нападающего Федора Смолова к тренировкам с "Сельтой".

"Смолов тоже на поле. "Сельта" запустила тренировки в группах по шесть игроков", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter российской национальной команды.

Напомним, что 30-летний Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей и забил один гол.

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