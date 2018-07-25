В сборной России приняли окончательное решение по Черчесову

РФС намерен предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, тренеру будет предложен двухлетний контракт с возможностью продления еще на два года.

Таким образом, 54-летний Черчесов будет руководить сборной России в отборочном турнире Чемпионата Европы-2020, а также в Лиге Наций.

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