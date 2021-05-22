В сборной России прокомментировали состояние здоровья Марио Фернандеса
Фото телеграм-канал сборной России
Фланговый защитник сборной России Марио Фернандес избежал травмы на сегодняшней тренировке.
Напомним, что 30-летний футболист не смог завершить занятие и покинул поле после консультаций с тренерским штабом.
"Защитник сборной России Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области. В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.
Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию", - сообщила пресс-служба российской сборной.
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