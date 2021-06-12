В сборной России рассказали о реакции футболистов на инцидент с Эриксеном

Фото: "Чемпионат"/Александр Сафонов

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал, как команда узнала об инциденте с хавбеком Дании Кристианом Эриксеном.

"Игроки узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Однако когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришёл в себя.

Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас игроки сконцентрированы исключительно на предстоящем матче", - цитирует Владимирова "Чемпионат".

Напомним, что Эриксен потерял сознание на поле во время игры против Финляндии. Футболист находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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