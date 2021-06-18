В сборной России рассказали о восстановлении Марио Фернандеса

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Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник Марио Фернандес занимается индивидуально, восстанавливаясь от травмы спины.

"Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию", - сказал Владимиров.

Напомним, что натурализованный бразилец неудачно упал во время матча Евро-2020 с Финляндией (1:0) и не смог продолжить игру.

У Фернандеса не обнаружено повреждений позвоночника. Также он избежал сотрясения головного мозга.

В понедельник российская сборная проведёт решающий матч на групповом этапе Евро-2020 против Дании.

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