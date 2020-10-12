В сборной России сообщили результаты тестирования на коронавирус перед матчем с Венгрией
Стали известны результаты тестирования футболистов сборной России на коронавирус, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Тестирование прошли все члены национальной сборной России. Все тесты показали отрицательные результаты.
Напомним, что ранее из-за возможного заражения коронавирусом сборную России покинули вратарь Маринато Гильерме и защитник Георгий Джикия.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Россия - Венгрия состоится 14 октября на стадионе "Динамо". Начало матча - в 21:45 мск.
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