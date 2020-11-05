В сборной России высказались о сомнительном тесте Шунина

Пресс-служба сборной России прокомментировала информацию о сомнительном тесте на коронавирус голкипер "Динамо" Антона Шунина.

Напомним, вратарь был вызван на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцие и Сербией.

"Тренерский и медицинский штабы сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды. Именно поэтому сейчас сформирован и обнародован резервный список тех, кто может быть довызван при необходимости. Если в списке последуют изменения, мы обязательно о них сообщим. Но это произойдет не раньше воскресенья, когда команда соберется в Новогорске для подготовки к встречам с Молдавией, Турцией и Сербией", - заявил пресс-аташе национальной команды.

Напомним, помимо Шунина в сборную вызваны Гильерме и Матвей Сафонов и Сослан Джанаев, входящий в резервный список.

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