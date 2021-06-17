В сборной Словакии обнаружены два случая заражения коронавирусом
Фото: инстаграм сборной Словакии/Автор неизвестен
Защитник Денис Вавро и сотрудник тренерского штаба сборной Словакии по футболу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер словацкой сборной Штефан Таркович.
"Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", — приводит ТАСС слова Тарковича.
Также не пропустите: "Атлетико" требует огромные деньги за Триппьера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бабаян стал ассистентом Березуцкого в ЦСКА
-
В сборной Словакии обнаружены два случая заражения коронавирусом
-
Марио Фернандес избежал серьезной травмы
-
Бензема прокомментировал уход Рамоса из "Реала"
-
Варан все еще не принял решение по поводу своего будущего
-
Рамос раскрыл детали своего ухода из "Реала"
-
Кьяер выступил с заявлением по поводу Кристиана Эриксена
-
"Атлетико" требует огромные деньги за Триппьера
-
Касильяс высказался по поводу ухода Рамоса из "Реала"
-
1
Дель Боске высказался о Месси
-
Серхио Рамос намерен вернуться в "Реал"
-
Серхио Рамос не сдержал слезы на прощании с "Реалом" (видео)
-
Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал причину ухода Олича с поста главного тренера
-
Стало известно, что Эриксен сказал после остановки сердца
-
Александр Кержаков - новый главный тренер "Нижнего Новгорода"
-
"Краснодар" назвал соперников по товарищеским матчам на первом сборе
-
Сборная Украины не заявила троих игроков на матч с Северной Македонией
-
Официально: Буффон вернулся в "Парму"
-
"Вильярреал" отказался от подписания воспитанника "Локомотива"
-
Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о смене главного тренера
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1