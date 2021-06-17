В сборной Словакии обнаружены два случая заражения коронавирусом

Фото: инстаграм сборной Словакии/Автор неизвестен

Защитник Денис Вавро и сотрудник тренерского штаба сборной Словакии по футболу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер словацкой сборной Штефан Таркович.

"Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", — приводит ТАСС слова Тарковича.

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