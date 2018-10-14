В сборной Словакии приняли важное решение по главному тренеру



Главный тренер сборной Словакии Ян Козак отправлен в отставку, сообщает официальный сайт словацкой федерации футбола.

Козак сам принял решение покинуть свой пост и оно было одобрено руководством федерации. Готовить команду к товарищескому матчу со сборной Швеции, который состоится 16 октября, команду будет готовить Штефан Таркович.

Словакия проиграла два стартовых матча в Лиге наций и практически потеряла шансы выиграть группу.

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